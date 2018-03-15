Глава минобороны Великобритании призвал Россию «отойти» и «заткнуться»
Бристоль, Великобритания, 15 марта, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил 15 марта, что России следует «отойти» и «заткнуться», сообщает британский телеканал Sky News.
С таким заявлением он выступил в Бристоле. Его заявление сделано на фоне речи, с которой выступила 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в парламенте страны. В ней она возложила полную ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля на Россию.
«Мы посмотрим, каким образом Россия ответит на наши шаги», — подчеркнул он, отметив вопиющий характер якобы сделанного Россией.
«Если честно, Россия должна отойти и заткнуться. Но если они ответят на принятые нами меры, мы внимательно рассмотрим имеющиеся у нас варианты», — добавил он.
Напомним, власти Великобритании возложили полную ответственность на Россию за отравление Скрипаля и его дочери, основываясь на том, что никто другой не мог бы изготовить отравляющее вещество «Новичок».
В этой позиции Лондон уже поддержала Франция, президент которой заявил, что иного объяснения инциденту нет.