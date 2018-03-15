Бристоль, Великобритания, 15 марта, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил 15 марта, что России следует «отойти» и «заткнуться», сообщает британский телеканал Sky News.

Chris McAndrew Гэвин Уильямсон

С таким заявлением он выступил в Бристоле. Его заявление сделано на фоне речи, с которой выступила 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в парламенте страны. В ней она возложила полную ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля на Россию.

«Мы посмотрим, каким образом Россия ответит на наши шаги», — подчеркнул он, отметив вопиющий характер якобы сделанного Россией.

«Если честно, Россия должна отойти и заткнуться. Но если они ответят на принятые нами меры, мы внимательно рассмотрим имеющиеся у нас варианты», — добавил он.

Напомним, власти Великобритании возложили полную ответственность на Россию за отравление Скрипаля и его дочери, основываясь на том, что никто другой не мог бы изготовить отравляющее вещество «Новичок».

В этой позиции Лондон уже поддержала Франция, президент которой заявил, что иного объяснения инциденту нет.