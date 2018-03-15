Омск, 15 марта, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Бывший губернатор Омской области Виктор Назаров стал сенатором.

Omsk-parlament.ru Виктор Назаров

Как сообщили ИА REGNUM в областном парламенте, депутаты избрали члена Совета Федерации ФС РФ от Законодательного собрания Омской области на заседании 15 марта. Этот вопрос значился в повестке первым. Голосование было тайным.

Сколько депутатов в итоге проголосовали «за», а сколько «против», в региональном парламенте не уточнили.

Некоторые подробности сегодняшнего заседания обнародовало омское областное отделение КПРФ. По данным омских коммунистов, присутствовал 41 депутат из 44 по списку. Из них 27 депутатов поддержали избрание Назарова в Совет Федерации, 10 — проголосовали против. Двое испортили бюллетени, двое вообще не опустили их в урну, утверждают в пресс-службе облотделения КПРФ.

Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь омского обкома КПРФ Евгения Лифантьева, депутаты-коммунисты предварительно обговаривали свою позицию по этому вопросу:

«Голосование было тайным, но во фракции было принято решение, что Назарова КПРФ не поддерживает. Во-первых, кандидатура Назарова была выдвинута фракцией «Единой России», то есть коммунисты не могут считать его «своим». Во-вторых, сама ситуация с механическим избранием экс-губернатора сенатором несколько унизительна для депутатов Заксобрания, которых, по сути дела, поставили перед фактом. Назаров стал единственной кандидатурой, и было изначально понятно, что именно он в итоге окажется сенатором».

В целом, по мнению омских коммунистов, сенаторское место для Виктора Назаров — «не более, чем почётная пенсия до наступления пенсионного возраста»:

«Никто не ждет пользы для Омска от того, что экс-губернатор переберётся в Москву».

Однако, по мнению омского политолога Галины Татариновой, Виктор Назаров, будучи сенатором, может принести пользу Омской области:

«Хочу напомнить, что Виктор Назаров в своё время получил место губернатора как ставленник группы «Газпрома». Таким образом, он не является одиночкой на политической арене, за ним есть определённые силы».

Не разделяет Галина Татаринова и мнения о «почётной пенсии».

«Если рассмотреть передвижение Виктора Назарова по карьерной лестнице, мы увидим, что он был гендиректором ЗАО «Омскрегионгаз», затем депутатом Заксобрания, затем губернатором региона, а теперь — федеральный уровень. Я не считаю, что это какая-то «завалящая карьера», — резюмировала собеседница ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Назаров, руководивший Омской областью с 2012 года, ушёл в отставку с поста губернатора 9 октября 2017 года. Врио главы региона был назначен уроженец Свердловской области Александр Бурков, который до этого был депутатом Госдумы от «Справедливой России».

После досрочной отставки Назаров надолго пропал из информационного поля региона. А в январе 2018 года стало известно, что он может стать сенатором. В феврале Виктор Назаров стал депутатом регионального Законодательного собрания.

Читайте также: Всё ближе к Совфеду: экс-губернатор Омской области стал депутатом

Практически параллельно были досрочно прекращены полномочия сенатора от Омской области Сергея Попова.

Читайте также: Омский экс-губернатор на пути в Совфед: «Одобрение населения не требуется»

Примечательно, что сам Назаров, отвечая ранее на вопросы журналистов о своём возможном попадании в Совфед, заявлял, что «на данный момент ни с кем этот вопрос не обсуждался» и никаких предложений он не получал. Однако 21 февраля омские единороссы на заседании политсовета единогласно проголосовали за кандидатуру Назарова на должность члена Совета Федерации ФС РФ.