Мадрид, 15 марта, 2018, 00:37 — ИА Регнум. 14 марта на стадионе «Камп Ноу» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2017/18 между командами «Барселона» и «Челси». Матч завершился фантастической победой «сине-гранатовых» со счетом 3:0.

Fcbarcelona.cat «Барселона» vs «Челси» — 3:0

В дебюте матча лидер сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет точным ударом с острого угла после разрезающего паса Луиса Суареса — 1:0. Через 17 минут французский скоростной вингер Усман Дембеле удвоил преимущество в счете мощным ударом в дальнюю «девятку» — 2:0. В роли ассистента выступил Лионель Месси. На экваторе второго тайма Месси оформил дубль

Статистика матча («Барселона"/"Челси»)

Удары 8/7

Удары в створ 7/3

Владение 53%/47%

Фолы 10/16

«Барселона» получила путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов сезона 2017/18, уверенно обыграв лондонский «Челси» с общим счетом 4:1 (1:1, 3:0) по сумме двух встреч.

Составы на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Дембеле, Саурес, Месси.

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Канте, Мозес, Азар, Жиру, Виллиан.

Главный арбитр матча: Дамир Скомина.

Предупреждения: Роберто — 22, Виллиан — 45, Жиру — 49, Алонсо — 75.

Голы: Месси 3 — 1:0, Дембеле 20 — 2:0, Месси 63 — 3:0.