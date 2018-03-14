Дамаск, 14 марта, 2018, 21:52 — ИА Регнум. В сирийском населенном пункте Дума, составляющем северную часть Восточной Гуты, полностью прекращены боевые действия, сообщает 14 марта пресс-служба Минобороны России.

Флаг Сирии

По информации российского военного ведомства, в городе Дума третьи сутки подряд полностью соблюдается режим прекращения огня и условия гуманитарной паузы.

На улицах Думы свободно перемещаются местные жители, которым оказывается гуманитарная помощь.

Кроме того, по данным Минобороны России, за последние три дня город пожелали покинуть 437 мирных жителей.

«Все перестрелки в городе Дума, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей», — указано в сообщении российского военного ведомства.

При участии офицеров российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии в город Думу за семь суток прошли два гуманитарных конвоя, которые доставили 318 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Как отметили в Минобороны РФ, «в целях дальнейшей стабилизации обстановки гуманитарная пауза в районе города Дума продлена сразу на двое суток».

Для стабилизации гуманитарной ситуации 15 марта в Думу будет направлен еще один гуманитарный конвой в составе 20 большегрузных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Дамаска Восточная Гута сирийские войска продолжают операцию по его освобождению от террористов. Несмотря на политическое давление США и их сателлитов, официальный Дамаск не намерен останавливать эту операцию.