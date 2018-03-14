Ташкент, 14 марта, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Узбекистан постепенно расширяет географию организованной отправки трудовых мигрантов за рубеж — налаживается сотрудничество с Германией, Казахстаном, и Оманом, сообщили 12 марта в пресс-службе агентства по вопросам внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений республики.

По словам начальника агентства Равшана Ибрагимова, Узбекистан согласовал организованный набор трудовых мигрантов с Россией, Польшей, Южной Кореей и Японией.

Ибрагимов добавил, что в настоящее время в данной сфере начинается сотрудничество с ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана и туристическая компанияTayga grup подписали соглашение об организованной отправке трудовых мигрантов из республики для работы в туристическом бизнесе Турции.

Компания набирает посудомойщиков, аниматоров, поваров, официантов, барменов и других работников. Месячная заработная плата составит от $430.