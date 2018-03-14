Москва, 14 марта, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила свой прогноз по добыче сырья в России в 2018 году на 20 тысяч баррелей в сутки относительно предыдущей оценки, говорится в опубликованном мартовском докладе организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно обновлённому прогнозу, добыча нефти и конденсата в России в текущем году ожидается на уровне 11 млн баррелей в сутки. Ранее ОПЕК прогнозировался показатель в 10,98 млн баррелей.

Как отмечается, такой прогноз отражает пересмотр данных по добыче нефти в первом квартале. Её объём вырос до 11,08 млн баррелей в сутки, что на 0,1 млн баррелей выше прогноза предыдущего месяца.

В новом докладе ОПЕК также подтверждена прежняя оценка объёмов добычи нефти и конденсата в России в 2017 году — 11,17 млн баррелей в сутки.

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