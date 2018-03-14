Мэй: 23 российских дипломата будут высланы из Великобритании
Лондон, 14 марта, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила о высылке 23 российских дипломатов из Соединенного Королевства. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 14 марта, выступая перед британским парламентом.
«Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки… У них есть неделя на то, чтобы уехать», — сказал Мэй.
Она подчеркнула, что это будет самое крупное единовременное выдворение российских дипломатов более чем за 30 лет.
«Это отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны», — сказала британский премьер-министр.
В своей речи перед парламентом Мэй нагромоздила гору бездоказательных обвинений в адрес России из-за отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Мэй сказала, что Россия не предоставила никаких убедительных объяснений, которые могли бы позволить предположить, что Москва потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом, и о том, как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России якобы есть необъявленная программа по химическому оружию в нарушение международного законодательства.
В связи с этим правительство Её Величества считает, что российские власти несут ответственность за отравление Скрипаля и его дочери.