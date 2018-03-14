Лондон, 14 марта, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила о высылке 23 российских дипломатов из Соединенного Королевства. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 14 марта, выступая перед британским парламентом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

«Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки… У них есть неделя на то, чтобы уехать», — сказал Мэй.

Она подчеркнула, что это будет самое крупное единовременное выдворение российских дипломатов более чем за 30 лет.

«Это отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны», — сказала британский премьер-министр.

В своей речи перед парламентом Мэй нагромоздила гору бездоказательных обвинений в адрес России из-за отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Мэй сказала, что Россия не предоставила никаких убедительных объяснений, которые могли бы позволить предположить, что Москва потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом, и о том, как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России якобы есть необъявленная программа по химическому оружию в нарушение международного законодательства.

В связи с этим правительство Её Величества считает, что российские власти несут ответственность за отравление Скрипаля и его дочери.