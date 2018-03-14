Воронеж, 14 марта, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов и автомобиля ГАЗ в Воронеже, сообщили 14 марта в пресс-службе регионального управления МВД России.

Kaatjem Авария

По информации ведомства, авария произошла около 09:45 на улице Набережная Максима Горького.

Водитель автобуса ПАЗ во время движения допустил столкновение с другим ПАЗом. От удара второй автобус столкнулся с движущимся впереди автомобилем ГАЗ.

Согласно сообщениям СМИ, все пострадавшие — пассажиры. С различными травмами они были доставлены в больницу.

По факту произошедшего сотрудниками полиции настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.