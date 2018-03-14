Лондон, 14 марта, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Лондон не может вести диалог с Москвой в обычном ключе, но Британия не будет полностью разрывать отношения с Россией, заявила 14 марта в английском парламенте премьер-министр страны Тереза Мэй.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция

«Не в наших национальных интересах полностью разрывать отношения и диалог с Россией. Но в свете случившегося… отношения наших стран не могут быть обычными», — сказала Тереза Мэй.

Напомним, 14 марта истек срок ультиматума, который британские власти предъявили России по вопросу предполагаемого отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

МИД РФ категорически отверг голословные обвинения Терезы Мэй и потребовал от британских властей выяснять этот вопрос в рамках дипломатических норм и международных соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в Солсбери в бессознательном состоянии. По словам британского правительства, они были отравлены нервно-паралитическим ядом российского производства.

Никаких доказательств чьей-либо причастности к предполагаемому преступлению до сих пор не представлено.