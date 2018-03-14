Первоуральск, Свердловская область, 14 марта, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В Свердловской области проживающие в ветхих и аварийных домах жители Первоуральска отказываются заезжать в новое жильё, построенное по государственной программе переселения. Горожан не устраивает то, что дома находятся в другом конце города, а также качество новых квартир, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Черемных Ветхий барак в Первоуральске

Жители сообщили, что новое жильё находится в другом районе города и это более десяти километров. Это обстоятельство вызывает множество неудобств для переселенцев. Так жителям придётся намного дольше добираться по утрам до места работы. Ещё у одной женщины на воспитании двое детей, причём один из них инвалид и учится в единственной в городе коррекционной школе. После переселения ей придётся возить ребёнка на двух маршрутках.

Но больше всего нареканий у жильцов вызывает качество квартир. Они сообщили, что по стенам идут трещины и их постоянно «замазывают» строители. Сами квартиры сделаны как студии и плохо проветриваются, в результате чего на стенах появляется плесень.

«Квартиры там гостиничного типа: узкие и длинные, которые проветрить невозможно. Это не квартира даже, это вагон: там ширина комнаты два метра, а здесь у меня — три с половиной метра. В этих помещениях находиться просто невозможно, вентиляция везде только принудительная, но дышать все равно нечем. В подъездах душно и жарко, в квартирах душно и холодно. Кроме того, влажно, от этого плесень везде идет. Они ее устраняют, места эти заново шпатлюют и клеят обои, но плесень опять появляется», — сообщила одна из жительниц.

Более того, жители, у которых есть несовершеннолетние дети, жалуются на давление, которое оказывают на них через органы опеки и попечительства. Они сообщили, что к ним приходили представители социальной защиты с проверкой и заявляли о том, что дети якобы проживают в ненадлежащих условиях. Одному из жителей, который отказался их пускать в дом и вовсе пригрозили, что в следующий раз придут с полицией.

В свою очередь в администрации Первоуральска сообщили, что все проблемы устранены и препятствий для переезда у данных граждан нет. В мэрии пояснили, что причин для отказа от переезда в новое жильё нет, так как все замечания и пожелания новоселов были устранены застройщиком.

Напомним, что новые дома были построены по государственной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На данный момент в новые квартиры заехали 246 жильцов, однако более 20 человек до сих пор отказываются переезжать. Теперь администрация Первоуральска через суд намерена выселить семьи из ветхих бараков.