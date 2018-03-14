Керчь, Крым, 14 марта, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Во время общения со строителями Крымского моста президент России Владимир Путин намекнул на то, что его было бы здорово открыть для россиян уже к лету.

Most.life Железнодорожная арка Крымского моста

«Хотелось, чтобы люди смогли пользоваться Крымским мостом уже в летний сезон», — высказал пожелание строителям глава государства.

Президента сопровождает министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Крыма Сергей Аксёнов и глава Росавтодора Роман Старовойт.

Напомним, по словам Максима Соколова, стройка автодорожной части крымского моста вышла на финишную прямую — автодорожная часть транспортного перехода готова практически на сто процентов.

«По конструктиву в автодорожной части можно фиксировать практически стопроцентное выполнение. Что касается укладки асфальта, то на сегодняшний день она выполнена практически на 70%. Причём это практически одинаковый показатель и по верхним, и по нижним слоям асфальта», — отметил министр.

В настоящий момент, подчеркнул Максим Соколов, идёт установка барьерного ограждения, светового оборудования — мачт освещения, прокладка соответствующих кабелей, установка соответствующих приборов для организации дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост — самый большой в Европе, его протяжённость составляет 19 километров. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части. К настоящему времени завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, ведутся укладка асфальтового покрытия, установка барьерного ограждения и опор освещения. На объекте трудятся более 10 тысяч строителей.

Изначально автомобильное движение по транспортному переходу планировали открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное — к декабрю 2019 года. Однако темпы работ позволяют сделать это раньше. Во время традиционного послания Федеральному собранию первого марта Владимир Путин анонсировал скорый запуск автомобильного движения.

«Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию полуострова и всего российского Причерноморья», — заявил президент.