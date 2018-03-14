Киев, 14 марта, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин занимается «провокациями» в преддверии выборов. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом заявил глава Украины Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин в Крыму

Украинский лидер счёл «опасной провокацией» поездку Путина в Крым. Прямо перед выборами, подчеркнул Порошенко, российский президент едет на «оккупированную территорию», собирается побывать в Симферополе и Севастополе.

Киев, заверил Порошенко, уделит большое внимание тому, чтобы выборы президента России в Крыму мировое сообщество не признало и международных наблюдателей там не было. Тем же, кто непосредственно занимается организацией выборов на полуострове, украинский лидер пригрозил «привлечением к ответственности», включая «применение санкций».

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором более 90% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Таким был ответ крымского населения на политику Киева, где ранее произошел госпереворот.

Украинские власти продолжают считать, что полуостров является «оккупированной» частью Украины, и делать громкие заявления на этот счет, адресованные мировому сообществу. В Кремле же не раз подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Крым прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства намерен лично проконтролировать процесс строительства Крымского моста и посетить ряд других крупных строек, включая аэропорт «Симферополь» и новые ТЭС.

Читайте также: Владимир Путин в Крыму и Севастополе: подробности