Санкт-Петербург, 14 марта, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Жителям квартир, пострадавших в результате взрыва и пожара в доме 219 по проспекту Народного Ополчения в Петербурге, может быть оказана материальная помощь в размере до 250 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Последствия взрыва в доме в Петербурге

При этом в экстренном порядке социальная помощь может быть оказана в объеме до 100 тыс. рублей. Для получения выплат жильцам необходимо обратиться с заявлениями в администрацию Красносельского района. Решение о назначении помощи принимает специальная комиссия.

«Закон Санкт-Петербурга предусматривает оказание срочной социальной помощи людям, оказавшимся в кризисной ситуации. И в рамках этого закона у нас есть финансовые источники в бюджете, которые позволяют оперативно оказать поддержку людям, оказавшимся в таких условиях. На основании их заявления будет выплачена сумма в пределах 100 тысяч рублей. Это сейчас, экстренно. А далее на основании документов и заключения комиссии могут быть и другие суммы», — рассказал председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

В зависимости от количества членов семьи, проживавших в пострадавшем помещении, размер помощи может составить от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

Для экстренной выплаты сумм, превышающих 100 тысяч рублей, понадобится положительное решение Городской комиссии по предоставлению экстренной социальной помощи в Санкт-Петербурге, созданной при комитете по социальной политике.

Как отмечают в Смольном, администрация Красносельского района обеспечивает взаимодействие с пострадавшими гражданами в целях сбора необходимых документов и последующего оказания помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, около 18:00 13 марта на верхнем этаже дома 219 по проспекту Народного Ополчения произошел взрыв, предположительно, бытового газа. Это привело к падению наружных стен на 8-м и 9-м этажах здания, а также обрушению лестничных маршей на верхних этажах в пострадавшем подъезде. В доме после взрыва начался пожар, но его быстро потушили.

Непосредственно от взрыва пострадал один мужчина, он госпитализирован. Еще шесть жильцов почувствовали себя плохо и также были отправлены в больницу.

Многие жильцы пострадавшего здания провели ночь у родственников или в соседней гимназии, где оборудовали пункт временного размещения. Нуждающимся жильцам второй, третьей и четвертой парадных решено предоставить жилые помещения маневренного фонда в Красносельском районе. В то же время часть дома уже открыли для возвращения жильцов в свои квартиры. Обследование дома на предмет устойчивости конструкций продолжается.