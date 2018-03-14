Москва, 14 марта, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В России за январь-февраль 2018 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму более 350 млрд рублей, пишет «Строительная газета» со ссылкой на аналитический центр компании Дом.рф.

Merio Ипотека

Ежемесячные темпы роста рынка в начале 2018 года существенно превышают наблюдаемые с мая 2017 года значения в 40−60%.

Доля ипотечных кредитов, выданных на рефинансирование уже действующих кредитов, составляет до 15% в общем объеме выдачи.

С учетом рефинансирования, рост объемов выдачи «новой ипотеки» за два месяца составляет около 70%.

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По данным ЦБ РФ, в январе 2018 банками было предоставлено 78 тыс. кредитов на общую сумму 148,3 млрд рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как отмечается, в феврале на рынке ипотеки в России побит рекорд: выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд рублей. Это в два раза выше уровня февраля 2017 года.

По прогнозам экспертов, что по итогам 2018 года объем выдачи ипотеки может составить 1,3 — 1,4 млн кредитов на сумму 2,5−2,8 трлн рублей.

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В январе 2018 года средняя ставка по кредитам на покупку квартир в новостройках составляла 9,61% (год назад — 11,36%), в на приобретение вторичного жилья — 9,97% (12,16%).

В феврале средняя ставка предложения по ипотеке немного снизилась и составила около 9,5%.

Эксперты предполагают, что снижение ставка по ипотеке до 6−6% вполне реально. Об этом же заявлял глава Минстроя РФ Михаил Мень.

«Снижение ипотечной ставки до 7% реалистично. «Уже в феврале средняя ставка на первичном рынке составляла 9,6%», — сказал Мень.

Как сообщало ИА REGNUM, президент в своем послании заявил, что необходимо увеличить уровень улучшения жилищных условий граждан с 3,1 млн до 5 млн семей в год, увеличить объемы ввода жилья до 120 млн.кв. метров жилья в год, а также снизить ипотечную ставку до 7−8%.

Напомним, в России в 2017 году было выдано 34,82 млн новых кредитов на сумму 5,68 трлн рублей. Количество выданных кредитов выросло на 12%.

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