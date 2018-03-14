Калуга, 14 марта, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Студент обнинского политехникума Института атомной энергетики МИФИ Артём Ларюнин награждён медалью «За отвагу на пожаре». Такой чести молодой человек удостоился за проявленное личное мужество и героизм. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, торжественная церемония вручения награды МЧС России «За отвагу на пожаре» состоялась 12 марта.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области На церемонии награждения Артёма Ларюнина.

Житель Обнинска Артём Ларюнин спас из горящего деревянного дома женщину с двумя детьми. Пожар начался 22 января 2018 года в квартире и на лестничной клетке первого этажа жилого дома на Парковой улице. Далее огонь распространился на второй этаж, в результате чего возникло сильное задымление. Люди, находившиеся на верхнем этаже здания, были отрезаны от единственного пути эвакуации.

Как сообщал ИА REGNUM, одна из жительниц дома попыталась с двумя маленькими детьми пяти и семи самостоятельно выбраться из горящего помещения, но из-за сильного задымления они не смогли спуститься вниз по лестнице. В результате им пришлось вернуться в свою комнату. От густого и едкого дыма женщина начала терять сознание. К счастью, на помощь пострадавшим пришёл сосед. Артём Ларюнин помог им перебраться в свою комнату, а затем по очереди спустил детей и женщину на улицу через окно.