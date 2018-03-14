Нижний Новгород, 14 марта, 2018, 07:33 — ИА Регнум. В закон «О гербе Нижегородской области» главой региона Глебом Никитиным предложены поправки, которые позволяют его использовать не только органами власти, при праздничном оформлении муниципалитетов и на форме областных сборных, как было до этого, но и гражданам, предприятиям, общественным объединениям в иных целях. Символ червлёного оленя в обрамлении золотых дубовых листьев с российской короной и андреевской лентой может быть использован, «если такое использование не является надругательством», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на законопроект.

Евгений Катышев Герб Нижегородской области. Россия

Документ на этой неделе прошёл процедуру независимой антикоррупционной экспертизы и будет вынесен на сессию нижегородского парламента. Уточняется, что законопроект, который дополняет закон о государственном символе области новым абзацем, внесён врио губернатора Глебом Никитиным, назначенным на этот пост осенью 2017 года.

Сам закон о гербе в регионе был принят в сентябре 1996 года, а олень на нём символизировал воина, смелость и силу. Историки до сих пор спорят, когда впервые это животное появилось на нижегородском гербе, и чаще всего называется XVI—XVII век. Но о том, лось или олень изображён на первом гербе, спор ещё идёт. Одна из сторон опирается на указ царя Алексея Михайловича от 1666 года, где прописано, что «Печать Нижегородская, на ней лось ступает».

Но на сегодня на гербе области совершенно точно изображён олень.

«Герб области представляет собой помещённое на геральдическом щите изображение идущего в серебряном поле червлёного оленя, имеющего рога с шестью отростками и чёрные копыта; геральдический щит увенчан исторический российской короной и обрамлен золотыми дубовыми листьями, соединёнными исторической андреевской лентой», — описывается символ в законе.

В ноябре 2005 года герб был направлен для официальной регистрации в Геральдический совет.

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До сих пор, то есть до поправок от Глеба Никитина, которые расширяют использование официального символа, его можно было размещать на официальных документах, на фасадах зданий правительства области и Законодательного собрания, а также внутри помещений этих госорганов, зданиях суда, муниципальных властей, на монументальных сооружениях при въездах в область. Кроме того, на официальных символах власти, госнаградах, на официальных сайтах госорганов, на ценных бумагах, что выпустила власть, при праздничном оформлении городов и сёл региона, на служебных удостоверениях, на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих область. Во всех остальных случаях требовался отдельный нормативный акт правительства региона или парламента.

Поправки же уточнили, что герб области может быть использован федеральными органами власти и госорганами, органами местного самоуправления, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством.

Когда поправки одобрят областные депутаты и закон будет официально опубликован, спустя десять дней он вступит в силу.