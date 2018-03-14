Москва, 14 марта, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Курс доллара снижался до 56,64 руб., курс евро — до 70,07 руб. Падение пары евро/рубль было сдержанным из-за спроса на единую валюту на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Всплеск волатильности на всех биржах вызвала новость об увольнении Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента и статданные по инфляции в США. На его место назначен директор ЦРУ Помпео. Перестановка в правительстве оказала давление на доллар и фондовые индексы.

Как только участники рынка отработали новости из США, с возобновившимся падением цен на нефть российская валюта ослабилась к доллару до 57,14 руб., к евро — до 70,78 руб.

Сегодня, 14 марта, Минфин РФ проведет аукцион, на котором разместит два выпуска ОФЗ на сумму 40 млрд рублей. Спрос на облигации сохраняется высокий, поэтому никаких проблем с размещением быть недолжно. Для рубля аукцион ведомства неплохая поддержка.

Нефть торгуется в коридоре с границами $63−66. Техническая картина указывает на снижение и выход из коридора вниз. Динамика нефти останется ключевым драйвером для рублёвых пар.

Общее ослабление доллара к основным валютам на Форекс ослабит давление на рубль. В связи с этим можно предположить, что торги на Мосбирже откроются ростом по курсу рубля, а во второй половине торгов он возобновит снижение. Цель по доллару остается на уровне 57,38 руб., по евро — 70,91 руб.

Напомним, торги на Мосбирже 13 марта открылись ростом по доллару и евро. Иностранные валюты укреплялись к рублю недолго, поскольку с повышением нефтяных котировок направление курса рубля сменилось на восходящее движение.

Читайте также: Рубль смотрится достаточно стабильным