«МЮ» потерпел крах в матче с «Севильей»
Лондон, 14 марта, 2018, 00:38 — ИА Регнум. 13 марта на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2017/18 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
На 74-й минуте скоростной французский форвард Виссам Бен-Йеддер вывел гостей вперед по сумме двух матча, замкнув заброс Пабло Сарабии — 0:1. Через 4 минуты Бен-Йеддер оформил дубль и снял все вопросы об исходе двухматчевого противостояния, замкнув пас головой Хоакина Корреа — 0:2. На 84-й минуте форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку сократил разрыв в счете — 1:2.
Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/"Севилья»)
Удары 11/17
Удары в створ 4/5
Владение 65%/35%
Фолы 8/10
По итогам двухматчевого противостояния «Севилья» прошла в следующую стадию турнира, минимально обыграв «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.
Составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Янг, Санчес, Лингард, Рэшфорд, Феллайни, Матич, Лукаку.
«Севилья»: Рико, Кьер, Лангле, Эскудеро, Меркадо, Банега, Корреа, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Мурьель.
Главный арбитр матча: Данни Маккели.
Предупреждения: Банега — 5, Бен-Йеддер — 81, Корреа — 89, Сарабия — 90, Рэшфорд — 90+4.
Голы: Бен-Йеддер 74 — 0:1, Бен-Йеддер 78 — 0:2, Лукаку 84 — 1:2.