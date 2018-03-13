Санкт-Петербург, 13 марта, 2018, 21:03 — ИА Регнум. По факту взрыва бытового газа в жилом доме на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщило Главное следственное управление СКР по Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Последствия взрыва газа в жилом доме в Петербурге

Напомним, около 18:00 13 марта на верхнем этаже дома 219 по проспекту Народного Ополчения произошел взрыв. Пострадали несколько человек, они получили повреждения различной степени тяжести. Количество пострадавших уточняется. Погибших нет.

ЧП привело к падению наружных стен на 8-м и 9-м этажах здания, а также обрушению лестничных маршей на верхних этажах в пострадавшем подъезде. В доме после взрыва начался пожар, его быстро потушили.

«После создания условий, обеспечивающих безопасность участников следственной группы, начнется осмотр места происшествия, — отметили в Следственном комитете. — Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для эвакуированных жителей дома организован пункт временного размещения в находящейся рядом гимназии №399. Люди также могут согреться и отдохнуть в двух автобусах большой вместимости, которые отправил к месту ЧП «Пассажиравтотранс».