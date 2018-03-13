Москва, 13 марта, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Прежде чем выдвигать сомнительные и невнятные ультиматумы, руководству Британии следовало бы посоветоваться с экспертами и вспомнить нормы и правила международных договоров о запрете химического оружия, заявил 13 марта журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Такими словами глава российского МИД ответил на вопрос о реакции России на требование премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предоставить объяснения в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери.

Сергей Лавров посоветовал правительству Великобритании, которая, как и Россия, является участницей Конвенции о запрещении химического оружия, привести свои действия в соответствие дипломатическим нормам и правилам.

Глава МИД России отметил, что если бы британское руководство посоветовалось с экспертами по проблематике Конвенции о запрете химоружия, то смогло бы осознать, что этот международный документ содержит чётко прописанный порядок действий на случай подозрений о применении отравляющих веществ.

Сергей Лавров напомнил, что российский запрос о доступе к подозрительному веществу, которым могла быть отравлена в том числе и гражданка РФ Юлия Скрипаль, до сих пор не удостоен внятного ответа.

«Таким образом, прежде чем ставить ультиматум — отчитаться перед британским правительством в течение двадцати четырех часов, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае по Конвенции о запрещении химического оружия. Говоря о манерах, нужно помнить, что эпоха колониализма давно ушла в прошлое», — сказал Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ еще раз подчеркнул, что без соблюдения Лондоном норм международного права Россия не будет отвечать на подобного рода вопросы.

«Я уже сказал, что именно Великобритания обязана сделать, прежде чем Россия будет отвечать на её вопросы. Мы не получили запроса, который Лондон обязан подать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия», — отметил Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 13 марта официально потребовала от России предоставить объяснения в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Официальный Лондон обвиняет в этом российские спецслужбы, но не представляет никаких доказательств этих подозрений.