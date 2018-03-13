Москва, 13 марта, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Нервно-паралитический газ, которым, возможно, был отравлен Сергей Скрипаль, производили на территории Узбекской ССР, рассказал член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию (1998—2003 гг.), химик Игорь Никулин, выступая 13 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Этот нервно-паралитический газ никогда не производился на территории Российской Федерации, — рассказал он. — Производился он всегда в городе Нукус Узбекской ССР. В 1991 году его разработчики, и в том числе Вил Мирзаянов, получили за него Государственную премию. Сам Мирзаянов сбежал в США вместе со своим изобретением».

Развивая эту мысль, Никулин предложил в истории с Сергеем Скрипалем искать «в крайнем случае узбекский, а вероятнее всего, американский след».

«Он будет самым коротким и, скорее всего, приведёт к истине», — заверил химик.

Кроме того, Никулин рассказал, что возле Солсбери (город, в одном из скверов которого Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии — прим. ИА REGNUM ) находится сверхсекретный объект «Порт Энд Даун», крупнейший в Западной Европе, «где в своё время изобрели известные нервно-паралитические газы».

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «с большой долей вероятности» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом из группы боевых газов под названием «Новичок». Это, по мнению шефа британского кабмина, указывает на причастность России к инциденту. Мэй заметила, что газ был идентифицирован в результате клинических исследований и его следы найдены в организме Скрипаля.

Кроме того, Мэй потребовала от Москвы предоставить все материалы по программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия до конца дня 13 марта. Если этого не будет сделано, последуют санкции, поскольку Лондон грозит квалифицировать ситуацию как «незаконное применение силы».