Москва, 13 марта, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Посол Великобритании Лори Бристоу вызван в МИД России, сообщает 13 марта ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Флаг Великобритании

«Сегодня в МИД вызван посол Великобритании в России», — сообщили в министерстве.

При этом никаких подробностей в МИД РФ не сообщили.

Напомним, ранее министр иностранных дел Британии Борис Джонсон вызвал российского посла Александра Яковенко после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Скрипаль и его дочь, найденные без сознания на скамейке в сквере в Солсбери 4 марта, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который, как утверждается, нашел пострадавших в сквере.

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Не дожидаясь итогов расследования и каких-либо доказательств разных версий, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже обвинила Россию в том, что бывший полковник ГРУ с дочерью были отравлены нервно-паралитическим веществом российской разработки.

Отметим, что в России Сергей Скрипаль был признан виновным в государственной измене и приговорен к 13 годам лишения свободы, однако был обменян на российских сотрудников спецслужб, арестованных в США.