Вашингтон, 13 марта, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Северная Корея не заинтересована в том, чтобы отказываться от своего ядерного арсенала, поэтому ее словам на переговорах нельзя доверять, заявил сенатор-республиканец Том Коттон в интервью американском изданию The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«Мы должны предпринять более, нежели сейчас, активные шаги для подготовки к войне, если будет такая необходимость, с Северной Кореей», — отметил он после того, как президент США Дональд Трамп удивил всех своим заявлением о готовности провести саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Нынешний подход Белого дома к разрешению кризиса вокруг ядерной программы КНДР заключается в оказании «максимального давления». С этой целью администрация США проводит международный дипломатический и экономический курс санкций против Пхеньяна, не отказываясь тем не менее от военного варианта. В своем плане Вашингтон в значительной мере полагается на поддержку Китая, в заинтересованности которого Коттон выразил свое сомнение.

«На протяжении многих лет в Китае утверждали, что заинтересованы в ядерном разоружение Корейского полуострова. Я думаю, что они об этом лгали. Они очевидным образом не заинтересованы в ядерном разоружении Корейского полуострова, поскольку пока Северная Корея — ядерная держава, она является первоочередной целью США в Северо-Восточной Азии», — подчеркнул американский сенатор.

«В то же самое время Китай делает, что хочет, возводя искусственные острова в Южно-Китайском море, запугивая Тайвань и подавляя собственных граждан», — добавил Коттон.

Северокорейская ядерная программа стала головной болью не для одной администрации. Предшественники Трампа пытались с помощью комбинации принуждения и переговоров подтолкнуть Пхеньян к отказу от ядерного оружия, однако ни Ким Чен Ын, ни его отец Ким Чен Ир на такой шаг не пошли, несмотря на жесткие санкции. Сам Ким Чен Ир неоднократно заключал соглашения о приостановке ядерной программы в обмен на финансовую помощь, которые потом им же и нарушались.

По мнению Коттона, Трамп извлек уроки своих предшественников. Он подчеркнул, что ничто в поведении Пхеньяна не говорит об изменении его поведения. Они на протяжении долгого времени «проводили дипломатию манипуляции в собственных интересах для получения уступок или получения времени для своей ядерной программы». Последние три администрации, по меньшей мере, шли Пхеньяну на уступки лишь в ответ на простое желание говорить.

«Если Ким Чен Ын или один из его высокопоставленных посланников хочет сесть за стол переговоров с США, мы должны выслушать их. Однако если они потребуют какого-либо смягчения санкций или продовольственной или финансовой помощи вперед, нам очевидным образом не стоит этого делать», — подчеркнул он.

При этом, убежден Коттон, единственное, что может подтолкнуть Китай к более активным действиям в отношении КНДР, это возможность войны США с КНДР на Корейском полуострове. Для этого США должны предпринять конкретные шаги для демонстрации своей готовности к военной операции, например, с помощью наращивания складов боеприпасов, топлива и прочего на полуострове.

«Нам необходимо с абсолютной точностью дать понять Пхеньяну и Пекину, что мы полностью готовы к войне с тем, чтобы Северная Корея больше не угрожала нам своим ядерным оружием», — заявил сенатор.

Напомним, 6 и 7 марта делегация Южной Кореи посетила Пхеньян, где ее представители провели переговоры с руководством Северной Кореи. По их результатам власти КНДР заявили о готовности к диалогу с США. В свою очередь, глава Белого дома Трамп заявил, что по ситуации вокруг Северной Кореи впервые за долгие годы наметился прогресс. При этом он высказал опасения, что это «ложные надежды».