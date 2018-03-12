Нью-Йорк, США, 12 марта, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки готовы вновь нанести ракетный удар по Сирийской Арабской Республике, если Организация Объединённых Наций окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута к востоку от Дамаска. С такой угрозой выступила сегодня, 12 марта, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Перед этим выступлением Хейли напомнила о том, что в апреле 2017 года США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в связи с якобы имевшей место химической атакой в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Запад обвиняет в этой «атаке» сирийские правительственные силы.

При этом до сих пор нет никаких доказательств того, что атака действительно была и уж тем более нет доказательств причастности к ней властей Сирии. Тем не менее удар по сирийскому военному аэродрому был нанесён.

Вспоминая этот случай, Хейли вновь пригрозила нанесением удара по сирийским военным объектам, если в Восточной Гуте будет применено химическое оружие. Запад уже заранее винит во всем сирийские правительственные силы.

«Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путём химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: США по-прежнему готовы действовать, если это необходимо», — угрожающе сказала Хейли.

Затем она цинично заявила, что США якобы не хотят идти по данному пути.

«Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его», — добавила она.