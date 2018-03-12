Москва, 12 марта, 2018, 07:08 — ИА Регнум. В день празднования 8 марта Мосбиржа была закрыта. После праздника торги на внутреннем валютном рынке открылись незначительным ростом по доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Рублевые пары торговались в боковом тренде до публикации отчета по американскому рынку труда.

ИА REGNUM Рубль

На сильных данных доллар США укрепился по всему рынку, но к закрытию торгов растерял все заработанные очки, так как трейдеры уделили пристальное внимание слабым темпам роста зарплат, которые являются важным индикатором против более стремительного повышения процентных ставок ФРС.

Дополнительный стимул укреплению рубля придала дорожающая нефть. Нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,95%, до $65,49 за баррель.

Их росту, через ослабление доллара и повышение спроса на рисковые активы, способствовала новость о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Сегодня, 12 марта, доллар на торгах в Азии торгуется в минусе ко всем основным валютам. Стоимость Brent подросла на 0,18%, до $65,58. По нефти на четырёхчасовом периоде формируется разворотная модель для роста котировок. Чтобы она сработала, покупателям нужно закрепиться выше $66,40.

Если цена на Brent превысит $66,40, то курс рубля вернется к уровню 56,00−56,20 руб. Если по нефти начнется нисходящая коррекция, после которой цена вернется к уровню $60,90, то рубль подешевеет к доллару до 57 рублей. Для пары евро/рубль сохраняется ценовой диапазон 69,57—70,91 руб.

Напомним, 9 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 13 коп. (-0,13%), до 56,66 руб., курс евро — на 75 коп. (-1,07%), до 69,75 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,1 млрд (-67,64%), евро/рубль — 62,9 млн евро (-80,35%).

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