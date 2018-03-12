Москва, 12 марта, 2018, 05:58 — ИА Регнум. В России в ближайшее время начнут утилизировать тяжелую жидкостную ракету «Воевода» («Сатана» по классификации НАТО). На смену ей придет более совершенная ракета «Сармат», рассказал в интервью газете «Красная звезда» заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Michael — Nuclear silo Ракета РС-28 «Сармат»

Он напомнил, что ракетный комплекс «Воевода» был разработан еще в 1980-х годах и с тех пор находится на боевом дежурстве. На сегодняшний день он устарел.

«Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнём утилизировать эту ракету», — сказал Борисов.

«Воеводу» заменит «Сармат» («Сатана — 2»), еще более мощная МБР, имеющая улучшенные характеристики. Ракета со стартовым весом более 200 тонн способна перелететь и через Северный, и через Южный полюсы — дальность применения ее выше по отношению к «Воеводе».

С точки зрения преодоления систем ПРО она также более эффективна. Так, у ракеты «Сармат» гораздо короче активный — более уязвимый — участок полета, пояснил замминистра.

«Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» мы получим взамен новую ракету «Сармат», — подчеркнул Борисов.

Отметим, что ракеты, входящие в состав комплекса «Воевода», являются самыми мощными среди МБР. По технологическому уровню комплекс не имеет аналогов в мире. Ключевым его разработчиком выступило КБ «Южное» в Днепропетровске (ныне переименован в Днепр, Украина), а главными конструкторами — Михаил Янгель и Владимир Уткин.