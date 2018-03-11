Москва, 11 марта, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты очередного социологического исследования, посвященного предстоящим 18 марта выборам президента РФ.

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«Согласно прогнозу, явка на выборы с учетом устойчивости решения об участии в голосовании окажется в коридоре 63−67%», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

«Прогнозируемый результат Владимира Путина составляет 69−73%», — отмечается в сообщении.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что в принципе против термина «явка», а скорее за термин «гражданское участие.

«Явка» — это на призывной пункт», — подчеркнула эксперт.

«Гражданское участие на предстоящих выборах, на мой взгляд, будет довольно высоким. Думаю, что в абсолютных цифрах, в миллионах граждан, она будет даже выше, чем в последние годы. Связано это с тем, что за это время и особенно в ходе кампании радикально поменялось общественное настроение. Общество приходит в движение. Социальная, гражданская активность становится модной. И в кампании мы тоже видим ставку на активное гражданское общество, на добровольчество. Естественно, что выборы президента, традиционно пользующиеся большим интересом, чем другие, выигрывают от активизации гражданского общества», — отметила Екатерина Соколова

По мнению руководителя Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, в последнее время» сделан поворот в пользу максимальной мобилизации электората через инструменты ЦИК России — максимальное снятие барьеров участия граждан в выборах».

«Это и отмена открепительных удостоверений, и разнообразные современные «примочки», типа «Мобильного избирателя». Все это будет способствовать определенному росту активности на выборах и более репрезентативным результатам волеизъявления. Потому что раньше мы теряли и значительную часть молодежи, и работающих, учащихся далеко от дома, и некоторые другие когорты избирателей», — считает Екатерина Соколова.

«Что касается рейтингов, тут нет особых неожиданностей, потому что у нас все электоральные группы достаточно устойчивы. Вторыми за счет активности своего электората оказываются коммунисты. Привлекает интерес Владимир Жириновский. Стандартно слабый либерально-демократический блок, хотя эти настроения в обществе нарастают, но не достаточно», — отметила социолог.

«И, конечно, сильное большинство вокруг лидера. Это большинство приобрело новые качества после вхождения Крыма в состав России, что вызвало патриотический подъем и заставило всех в обществе определиться по вопросу «наш ли Крым». И апелляция к активному гражданскому обществу, на мой взгляд, тоже играет свою роль. Президент становится лидером, который объединяет различные общественные интересы и способен их реализовать. В социологии есть такой феномен, насколько кандидат для избирателя похож на президента, насколько он «президентен». Для большинства россиян это сегодня все равно один кандидат», — завершила свой комментарий для ИА REGNUM Екатерина Соколова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами в президенты РФ восемь человек:

•Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

•Павел Грудинин (КПРФ);

•Владимир Жириновский (ЛДПР);

•Владимир Путин (самовыдвиженец);

•Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

•Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

•Борис Титов (Партия Роста);

•Григорий Явлинский («Яблоко»).