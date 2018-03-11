Москва, 11 марта, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым не вернётся в состав Украины ни при каких обстоятельствах. Об этом глава государства заявил в интервью для телефильма «Путин», снятого журналистом Андреем Кондрашовым, и опубликованным сегодня, 11 марта, в социальных сетях.

Vahe Martirosyan Флаги России и Крыма

В ходе интервью Путину был задан вопрос, при каких обстоятельствах Крым может вернуться в состав Украины.

«Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — ответил российский лидер.

Напомним, Кондрашов является пресс-секретарем предвыборной кампании Путина на нынешних президентских выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума о самоопределении. Референдум был инициирован после того, как власть на Украине насильственным путем захватили бандеровцы и их приспешники.