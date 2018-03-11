Симферополь, 11 марта, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Работа Керченской паромной переправы, прерванная на несколько часов, возобновлена. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике Крым.

Владислав Осипов ИА REGNUM На Керченской паромной переправе

Сегодня утром стало известно, что работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за сильного тумана в районе Керченского пролива.

Теперь переправа вновь открыта.

Напомним, Керченская паромная переправа — единственная транспортная артерия (кроме авиарейсов), которая связывает Крым с остальной частью России.