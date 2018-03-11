Питтсбург, США, 11 марта, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Лозунг следующей президентской кампании Дональда Трампа будет звучать как «Сохраним Америку великой!». Об этом действующий глава США заявил в ходе выступления в Питтсбурге (штат Пенсильвания), передает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он напомнил, что очередная кампания начнется в 2020 году, и обратил внимание своих сторонников на восклицательный знак в конце слогана.

«Но это станет возможным только в том случае, если мы изберем людей, которые будут поддерживать нашу повестку», — пояснил Трамп.

Напомним, в 2016 году кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп использовал в своей кампании лозунг «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). Этот слоган впервые появился в США в 1979 году в период экономической депрессии.

Год спустя его взял на вооружение баллотирующийся в президенты Рональд Рейган, а в 1992 году — кандидат от демократов Билл Клинтон. Что касается Трампа, то он пользовался этим слоганом еще до предвыборной кампании, надевая кепку с таким текстом на выступления.

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