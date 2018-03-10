Москва, 10 марта, 2018, 22:00 — ИА Регнум. В России может появиться возможность совершать платежи через месседжеры — такая система продумывается и прорабатывается, сообщили в правительстве РФ. Так, замруководителя аппарата правительства Максим Акимов заявил, что опция в скором времени станет доступна для граждан РФ, идею планируется реализовать в рамках программы по развитию цифровой экономики. В Госдуме уже весной ожидают пакет законопроектов в сфере цифровизации экономики и видят перспективы развития такого механизма, а некоторые и вовсе предрекают отказ от пластиковых карт. По какому пути может пойти в России развитие «месс-банкинга», какие плюсы и минусы есть в новом механизме, с какими опасностями можно столкнуться, — рассказал ИА REGNUM эксперт по информационным технологиям Юрий Тимофеев.

Интернет-мессенджеры

Внедрение механизма платежей через мессенджеры — мировой тренд. Подобные инструменты широко используются в Китае и США. Наиболее распространена подобная практика в китайском мессенджере WeChat, обороты которой зачастую превышают PayPal. Помимо WeChat подобные механизмы уже внедрили у себя Facebook и Viber.

Проникновение мессенджеров среди аудитории в настоящий момент гораздо более обширное, чем у банков даже из ТОП-10. Гораздо удобнее и быстрее прямо во время разговора после обсуждения суммы перевести деньги и заодно получить подтверждение у собеседника. Благодаря этому удобству функция переводов в мессенджерах может существенно потеснить рынок мобильного банкинга.

На текущий момент подобная функция оплаты так или иначе представлена в мессенджерах, популярных в России, но скорее через так называемых чат-ботов и внешние сервисы (Яндекс.Деньги, Viber Кошелек), которые просто упрощают доставку счета на оплату в виде ссылки на сайт с последующей оплатой его вне мессенджера. Все эти механизмы существуют отдельно от мессенджеров и опираются на базу существующих платежных систем.

В большинстве случаев способы, представленные на рынке, являются скорее способами интеграции внешних платежных систем в мессенджеры. В РФ мессенджеры не могут самостоятельно выполнять переводы, так как законодательство требует наличия банковской лицензии в случае ведения денежных счетов пользователей. Я думаю, что стоит ожидать появления подобного функционала в мессенджерах, представленных РФ, на основе внешних платежных систем. Появления мессенджеров с банковской лицензией в настоящий момент я не ожидаю, исключением могут стать локальные продукты, например, мессенджер от Сбербанка.

Не стоит забывать о и вопросах безопасности. В настоящее время большинство мессенджеров могут быть установлены не только на телефоны, но и на компьютеры и планшеты. Большинство же мобильных банковских клиентов привязываются к телефону и установленной в нем сим-карте, что в значительной мере увеличивает безопасность.