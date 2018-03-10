Москва, 10 марта, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не читает постов президента США Дональда Трампа в сети микроблогов в Twitter. Об этом российский лидер сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Журналистка NBC спросила Путина, читал ли он когда-нибудь сообщения американского лидера, которые тот постоянно строчит в сети микроблогов в Twitter.

«Нет», — ответил Путин.

Российский лидер также пояснил, что у него нет своих страниц в социальных сетях, поскольку он обладает другими путями выражения своей точки зрения и реализации решений.

«Дональд более современный человек», — добавил президент Путин.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп практически каждый день что-нибудь пишет в Twitter. А иногда и по несколько раз на дню. Летом 2017 года американский президент назвал использование социальных сетей стилем работы «президента сегодняшнего дня».

При этом Трамп начал активно использовать Twitter после того, как практически все крупные американские либеральные СМИ объявили ему войну. Twitter стал для Трампа инструментом, с помощью которого он доносит свою точку зрения на те или иные проблемы до простых американцев.