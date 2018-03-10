Москва, 10 марта, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что сообщения о применении химического оружия сирийскими властями — это «фейковые новости». Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Aziz1005 Гута, город в Сирии, в котором проамериканская оппозиция применила химическое оружие

Ведущая телеканала спросила Путина, считает ли он «фейковыми новостями» сообщения о том, что сирийские правительственные войска применяют химическое оружие.

«Конечно», — ответил Путин.

Он пояснил, что террористические группировки совершают военные преступления, чтобы обвинить в этом законного сирийского президента Башара Асада.

«Мы знаем о планах боевиков представить дело так, будто это дело правительства Сирии», — подчеркнул Путин

Это делается для того, чтобы сосредоточить различные силы, в том числе американской коалиции, на борьбе с Асадом и сирийским законным правительством. При этом российский лидер напомнил, что Сирия уничтожила свои запасы химического оружия и это подтверждено экспертами ООН.

Но ведущая NBC продолжила настаивать на том, что химическое оружие в Сирии используют именно правительственные силы. Путин заявил, что считает совершенно иначе:

«Это результат действий преступников», — подчеркнул президент России.

Он также напомнил, что до сих пор не было масштабного расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

«Мы требуем полномасштабного расследования», — сказал Путин.

Кроме того, президент напомнил, как именно США и их сателлиты борются с терроризмом в Сирии и Ираке. Путин указал, что город Мосул в Ираке и город Ракка в Сирии фактически разрушены до основания, а под их развалинами до сих пор находятся мертвые тела. Совершенные в Мосуле и Ракке военные преступления следовало бы расследовать, считает президент России.