Нью-Йорк, США, 10 марта, 2018, 06:23 — ИА Регнум. Семь лет проведет в тюрьме бывший глава нью-йоркской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals AG Мартин Шкрели. К такому наказанию суд приговорил бизнесмена, признав его виновным в мошенничестве, сообщает издание NY Daily News.

USA-Reiseblogger Американская тюрьма

Выступая с последним словом, 34-летний Шкрели признал свою вину. Прежде он заявлял, что стал жертвой «охоты на ведьм», однако теперь согласился, что виноват перед инвесторами.

Как установил суд, на протяжении нескольких лет предприниматель вводил в заблуждение инвесторов, пользуясь мошенническими схемами. Шкрели удалось вывести из собственной компании Retrophin $11 млн.

Адвокат Шкрели Бенджамин Брафман заявил о разочаровании вынесенным приговором. При этом он отметил, что наказание могло оказаться более строгим. Прокурор просил для обвиняемого 15 лет тюрьмы, тогда как защитники настаивали на сроке в 18 месяцев.

Бизнесмен печально прославился в США после того, как его компания Turing Pharmaceuticals выкупила патент на препарат против ВИЧ и СПИДа. Цена на упаковку лекарства вслед за этим поднялась с $13,5 до $750.

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