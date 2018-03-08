Москва, 8 марта, 2018, 18:44 — ИА Регнум. С 2006 года Россия улучшила доступ граждан к бюджетной информации и заняла 15 место в рейтинге по оценке прозрачности бюджета. Об этом говорится в исследовании Международного Бюджетного Партнерства (МБП). Индекс открытости бюджета России вырос с 47 баллов в 2006 году до 72, в то время как средний показатель по 102 странам оказался равен 42 баллам из 100.

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Максимальный индекс в России был достигнут в 2012 году и был равен 74 баллам. С того года правительство продолжило повышать доступность бюджетной информации — это было достигнуто за счет публикации Гражданского бюджета и Полугодового отчета, а также повышения полноты Бюджетного послания. Однако, поскольку показатели работы Правительства по некоторым отдельным критериям упали ниже уровня 2012 года, Россия сохранила балл 74 в Индексе открытости бюджета в 2015 году.

Читайте также: Россия занимает 11 место в рейтинге по прозрачности бюджетаЗа последние два года Россия снизила уровень доступа к бюджетной информации на 2 балла. Причиной этом стало то, что Предварительное бюджетное заявление («Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов») не было своевременно размещено на ресурсах Интернета.

Первое место в рейтинге по оценке прозрачности бюджета заняли Новая Зеландия и ЮАР с показателем в 89 баллов. Минимальный показатель открытости, равный нулю, был зафиксирован у Йемена, Катара, Нигера, Венесуэлы, Лесото и Экваториальной Гвинеи.

Международное бюджетное партнерство выпускает ежегодно Обзор открытости бюджета — единственный независимый, сопоставимый, регулярный критерий прозрачности бюджета и подотчетности по всему миру, разработанный экспертами, не имеющих обязательств перед национальными правительствами. Обзор за 2017 стал уже шестым раундом проведения глобального анализа, впервые проведенным в 2006 году.