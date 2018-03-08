Ростов-на-Дону, 8 марта, 2018, 17:56 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на железнодорожном вокзале прошла акция «Песни для любимых…», которую сегодня, 8 Марта, в российских городах проводит ОАО «РЖД», сообщили ИА REGNUM организаторы.

Попов Владимир Владимирович Станция «Ростов-Главный»

В ходе мероприятия на железнодорожной станции «Ростов-Главный» поздравляли женщин-пассажирок с Международным женским днем. На вокзале в течение часа не только прозвучали музыкальные композиции. Каждой представительнице прекрасного пола волонтёры вручили тюльпаны. Акция состоялась в рамках успешно реализуемого с 2015 года проекта «Музыка на вокзалах».

Напомним, в Ростове-на-Дону 7 марта состоялась всероссийская акция «Вам, любимые», посвящённая Международному женскому дню. В рамках её проведения в Южно-Российском институте управления РАНХиГС, Донском государственном техническом университете, Южном университете ИУБиП волонтёры вручили представительницам прекрасного пола открытки и цветы.

Сегодня, 8 марта, акция «Вам, любимые» в Ростове-на-Дону продолжилась парке имени Горького, а также в торговых центрах «Горизонт» и «Большой».