Вашингтон, 8 марта, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Представители военного блока НАТО снова выразили самые серьезные опасения в связи с намерением Турции приобрести российские зенитно-ракетный комплексы С-400 «Триумф». Соответствующее заявление сделал глава военного комитета альянса генерал Петр Павел, пишет сегодня, 8 марта, издание Breaking Defence.

ИА REGNUM С-400

Представитель Североатлантического альянса подчеркнул, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» несовместимы с технологиями НАТО, поэтому российские ЗРК будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую ПВО альянса.

В НАТО это вызывает серьезные опасения.

Однако еще большие опасения вызывает тот факт, что при постановке российских С-400 на вооружение турецкой армии, в них будет загружена оперативная информация о военной инфраструктуре НАТО в Турции. Командование альянса считает, что эти данные могут попасть в руки российских военных.

Еще одно опасение глава военного комитета НАТО выразил в связи с тем, что эксплуатация С-400 требует определенного уровня подготовки. В связи с этим российских специалистов направят в Турцию для проведения инструктажа местным военным. А это, в свою очередь, позволит российским специалистам иметь доступ к критически важным разведывательным данным, которые также могут оказаться у российских властей.

Напомним, Анкара решила приобрести две батареи российских ЗРК С-400. Кроме того, Россия и Турция договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

В США заявили, что не исключают введения санкций против Турции из-за её намерения купить российские ЗРК С-400.