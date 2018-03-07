Красноярск, 24 сентября, 2015, 12:23 — ИА Регнум. В Красноярске концерт рэпера Гуфа обернулся волной антинаркотических протестов и разговорами о цензуре. Скандальное мероприятие заставило заговорить на злободневную тему политиков, общественников и деятелей культуры. Также «концерт под наркотиками» вызвал внутрипартийный скандал в ЛДПР.

Задержание рэпера. Фото: «АнтиДилер Красноярск», vk.com/antidiler24

Мнение министра

Напомним, рэпера Гуфа задержали в ночь на 21 сентября после концерта в красноярском клубе Circus. 22 сентября суд Красноярска арестовал исполнителя на 6 суток за употребление кокаина и марихуаны.

Красноярские пользователи соцсетей после ареста Гуфа разделились на два лагеря: одни одобряли произошедшее, мол, известность не повод нарушать закон. А фанаты Гуфа выступали резко против ареста их кумира.

В конечном итоге скандальное мероприятие не осталось без внимания министра культуры Красноярского края Елены Мироненко. В интервью «ТВК-6» Мироненко, отвечая на вопрос телезрителя «Почему к нам на гастроли в город привозят наркоманов, например, Гуфа? Почему их концерты не запрещают?», заявила, что на сегодняшний день это актуальная проблема.

«Знаете, это очень важная проблема, которая действительно меня волнует. Хотя мы деятельность концертных организаций в связи с тем, что это коммерческие структуры, пока что не координируем, но я все-таки намерена этим вопросом также заниматься плотно, потому что качество жизни красноярцев связано с тем, что они получают, в том числе, в культурной среде», — сказала министр.

Таких кумиров у молодежи быть не должно

Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Петр Медведев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что разделяет позицию министра культуры. «Я категорически против, чтобы в Красноярский край приезжали наркоманы. Кем бы они ни были: известными артистами, политиками или учеными. Я живу в Красноярском крае и очень переживаю за своих земляков. Артист, употребляющий наркотики, — дурной пример для нашей молодежи. Таких людей надо лечить, они должны находиться под жестким контролем. А то, что произошло, я расцениваю как пропаганду наркотиков по регионам России», — считает коммунист.

По мнению председателя совета Красноярского отделения Родительского Всероссийского сопротивления Андрея Никитина, молодежь однозначно нужно ограничивать от воздействия на них людей, которые замечены в употреблении наркотиков. «Другое дело, что здесь нельзя впадать в крайности, цензура не должна быть тупой, примитивной. Как известно, любой запретный плод сладок. Ограничения должны быть гибкими, применимыми к ситуации, разумными. Я считаю, что только ограничений и запретов недостаточно. С молодежью нужно разговаривать о ценностях. Без разговора о ценностях будет непонятно, ради чего нужно терпеть запреты и ограничения. Сегодня, по большому счету, с молодежью о ценностях никто не разговаривает, это большое упущение», — сказал Никитин в интервью ИА REGNUM.

Скандал в ЛДПР

Резонансный концерт, судя по всему, спровоцировал внутрипартийный скандал в ЛДПР.

Как пишет портал Dela.ru, после скандала с Гуфом красноярского депутата Госдумы Дмитрия Носова пообещали исключить из ЛДПР.

По информации красноярского информагентства, об этом в своем Твиттере высказался сын Владимира Жириновского, заместитель председателя ГД, руководитель высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев. Поводом к высказыванию стал недавний арест в Красноярске рэперов Гуфа (Алексея Долматова) и Slim (Вадима Мотылева). Гастролеров направили в наркодиспансер на медосвидетельствование по наводке активистов общественного движения «Антидилер», которое возглавляет Носов.

По мнению Лебедева, действия Носова никакого отношения к партии не имеют, являясь лишь «личным пиаром». «Все действия Носова — это его личный пиар и к партии никакого отношения не имеют. Депутатом от ЛДПР он больше не будет», — цитируют Лебедева красноярские СМИ.

«То, что наркоманы едут в Красноярск — это безобразие. Я считаю, что нужно ужесточить законы, относящиеся к борьбе с наркоманией. Нужно закручивать гайки», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Заксобрания Красноярского края от ЛДПР Михаил Козлов.

Однако от комментария по поводу внутрипартийного конфликта депутат воздержался. «Что касается Дмитрия Носова, я не знаю многого о деятельности его организации. Но вроде ребята неплохие, они свое дело делают: рейды, взаимодействие с правоохранительными органами. И вроде бы это приводит к положительным результатам. Нужно учитывать, что Носов — политик. А политик без пиара — это никто. Работа и пиар идут параллельно. С другой стороны, Носов — депутат Госдумы от Красноярского края. Я убежден, что он должен находиться в Красноярском крае по регламенту в тот период, когда ему положено здесь находиться. А я его здесь не вижу. Это упущение депутата Госдумы», — подытожил Михаил Козлов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 22 сентября Гуф был арестован на 6 суток за употребление кокаина и марихуаны. Ранее Долматов уже привлекался к ответственности за употребление наркотических средств в декабре 2014 года. Тогда было доказано, что Гуф вел выступление в состоянии наркотического опьянения.