Анкара, 7 марта, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани обсудили ситуацию в сирийской провинции Восточная Гута, 7 марта передает агентство Reuters.

Tasnim News Agency Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани

По информации агентства, Эрдоган и Рухани согласились с необходимостью «реализации режима прекращения огня» в Восточной Гуте.

Кроме того, стороны подчеркнули важность контроля над соблюдением перемирия со стороны Турции, Ирана, а также России.

В настоящий момент в провинции Восточная Гута правительственные войска Сирии ведут антитеррористическую операцию против исламистских группировок, не присоединившихся к режиму прекращения огня в Сирии.

Режим прекращения огня в Сирии определен резолюцией Совета Безопасности ООН 2401 и касается всех провинций ближневосточной страны.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры по ситуации в Восточной Гуте с президентом России Владимиром Путиным.