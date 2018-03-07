Москва, 7 марта, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Санкции не могли нанести серьёзного ущерба российской экономике, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 7 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя скептическое заявление главы национальной разведки США Дэниела Коутса относительно эффективности антироссийских санкций.

Советский плакат «Все за работу, товарищи». 1924

Напомним, по мнению главы одной из американских спецслужб, российская экономика справляется с теми санкциями, которые в её отношении применили западные партнёры. Более того, вместо капитуляции РФ, если верить Коутсу, начала «подрывать доверие к демократическим процессам» и «способствовать распространению антиамериканских настроений».

«Санкции создавали ряд позитивных возможностей за счёт импортозамещения, причём в тех сферах, которые в РФ выгодно развивать и у которых был потенциал, — заявил Кагарлицкий. — Например, в пищевой промышленности, которая изначально была не в самом плохом положении по сравнению с другими отраслями. То же самое можно сказать про сельское хозяйство. Увы, как ни странно, российская сторона не использовала в полной мере тот потенциал, который ей дали санкции. Импортозамещение могло бы привести к гораздо более высоким показателям роста».

По мнению Кагарлицкого, реально эффективными санкциями с точки зрения Запада являются лишь адресные санкции против олигархов и крупных чиновников.

«Этим людям на интересы РФ плевать, — заявил директор ИГСО. — Даже если Россия пострадает, их это не огорчит. Однако если пострадают их личные интересы, это даёт результат, что видно по очень болезненной реакции вроде дела Керимова».

Также Кагарлицкий подчеркнул, что единственная отрасль, которая от санкций пострадала, — это банковская сфера.

«Банкиры постоянно жалуются, что они потеряли доступ к дешёвому западному кредиту, — заметил он. — Это их постоянная тема. Проблема же вызвана тем, что российские банки не желают эффективно работать. Они раньше работали по такой схеме: получали дешёвый кредит за границей и передавали эти средства в РФ, но под более высокий процент. То есть занимались финансовой спекуляцией — работали примитивно и неэффективно. Санкции выявили уровень этой неэффективности».

Увы, Центральный банк, по мнению Кагарлицкого, не работает над исправлением этой ситуации.

«ЦБ занимается тем, что одни банки он спасает, а другие топит — то изображает невидимую руку рынка, то пытается её схватить и удержать», — заявил глава ИГСО.

Есть, впрочем, и ещё один момент, проясняющий то, почему западные санкции не нанесли большого вреда экономике РФ. По мнению Кагарлицкого, это внешнеэкономическое давление привело бы к губительным последствиям для РФ, если бы ее экономика развивалась и пыталась модернизироваться.

«Но поскольку она не пытается этого делать и не ставит перед собой задачи индустриального обновления, то, скажем, санкции, которые затрудняют доступ к индустриальным технологиям, оказываются совершенно безвредны для экономики, которая систематически уничтожает собственную промышленность, — констатировал Кагарлицкий. — Более того, даже если мы видим упадок промышленности, это никак не связано с санкциями, потому что все тренды и тенденции чётко были обозначены ещё до санкций, и те вполне вписываются в общую динамику развития российской экономики и ту политику, которую проводит российская элита».

Напомним также, что в ответ на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году западные страны во главе с США развязали против РФ санкционную войну. НАТО, например, приостановила проведение военных и гражданских встреч с Россией, а также отказалась от планирования совместных военных миссий. Кроме того, она приостановила практическое сотрудничество с Россией и исключила её из процесса ликвидации сирийского химического оружия. Парламентская ассамблея НАТО прекратила сотрудничество с Федеральным собранием Российской Федерации и позже отозвала ассоциированное членство российского парламента в Парламентской ассамблее НАТО.

Европейский союз запретил своим посольствам выдавать жителям Крыма все виды виз, а Европейский парламент принял резолюцию рекомендательного характера, в которой призвал отказаться от строительства газопровода «Южный поток». Европейский инвестиционный банк по рекомендации Европейского совета прекратил новое финансирование проектов в России, запретил инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы, а также в добычу нефти, газа и минералов в Крыму и Севастополе. Европейским финансовым структурам запрещено выдавать кредиты или приобретать доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями. Также введено эмбарго на импорт и экспорт оружия и подобного материала в Россию; запрещен экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования.

Также руководство ЕС ужесточило ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков: «Сбербанка России», ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка». Запрещена выдача им кредитов сроком более 30 дней, приобретение и торговля их новыми облигациями, акциями сроком обращения более 30 дней.