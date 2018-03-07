Санкт-Петербург, 7 марта, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Проходческий щит между строящимися станциями петербургского метро «Театральная» и «Горный институт» («Большой проспект») запустят вечером 7 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили рабочие СМУ-11, которые прекращают забастовку после обещаний Смольного закрыть многомесячные долги по зарплате в ближайшее время.

Metrostroy-spb.ru Рабочий на Лахтинско-Правобережной линии метро Петербурга

Напомним, забастовка началась 6 марта, когда утренняя смена не вышла на работу, позднее ее поддержали дневная и ночная смены. Утром 7 марта проходческий щит простаивал, но после нескольких встреч рабочих с руководством СМУ-11 и представителями Смольного было принято решение запустить щит в вечернюю смену в 15:45 мск.

Ранее компания «Метрострой», чьим подрядчиком является СМУ-11, сообщила, что в 08:00 в шахте коллектив встретился с генеральным директором СМУ-11 Андреем Морозовым. В 12:00 в офисе СМУ-11 состоялась еще одна встреча.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM присутствовавшие на ней рабочие, всем желающим даже не хватило стульев. На встречу, помимо Морозова и представителей «Метростроя», пришел также глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин.

Рабочие заметили, что говорил в основном он, а Морозов «сидел, как мышь, ничего не мог сказать».

«Харлашкин обещал, что разберется с «ямами», которые образовались в выплатах. Что при любом раскладе коллектив сохранят и дорожат каждым проходчиком. Деньги за ноябрь, декабрь переведены, а за январь переведут после праздников. И впредь будут держать руку на пульсе с нашей ситуацией», — сообщил Александр Волков, который занимается проходкой технологического тоннеля.

Он подтвердил, что «щитовики» согласились выйти в вечернюю смену 7 марта. Волков также собирается выйти в забой.

Во встрече с бастующими также принимал участие заместитель генерального директора ОАО «Метрострой» Владимир Харенков. Он сказал, что управлению «Метростроя» не безразлична судьба субподрядной организации и, со своей стороны, компания также приложит все усилия, чтобы люди не страдали от невыплат зарплаты и не беспокоились о будущем. «СМУ-13, СМУ-10 и СМУ-11 — это три кита «Метростроя», — добавил он.

Судя по словам рабочих, зарплату за ноябрь и декабрь уже перевели тем, кто непосредственно занят на участке «Театральная» — «Горный институт». Январскую зарплату «клянутся» перечислить в понедельник, 12 марта, или по крайней мере до 14 марта.

Однако есть значительная группа рабочих, которые отказались от работы, по 142 статье ТК РФ, еще с сентября 2017 года, когда счета СМУ-11 арестовали из-за уголовного дела в отношении гендиректора Андрея Морозова, и начались проблемы с выплатами. Среди них есть те, кто не дождался изменений и уволился в конце прошлого или начале текущего года.

По их словам, им заявили, что зарплату они увидят только после тех, кто сейчас работает на предприятии — и это в лучшем случае.

«Я уволился 7 февраля, так и не рассчитали. Нас таких человек 15 примерно. Говорят, что должны мне только за 41 день отпуска, а по 142 статье — только через суд. Вот и не знаю, заплатят или нет, вроде, говорят, во вторую очередь, но это вилами по воде. Готовлю документы в суд. Я устал уже выживать, а не жить, и никто помочь не может», — говорит проходчик Сергей Левадин.

В суд готовятся подавать и другие рабочие, например, проходчик Александр Валеев собирается судиться — он уволился 21 декабря, не дождавшись зарплаты с октября. Сегодня ему перевели лишь 12% из долга по зарплате.

Само СМУ-11 могут объявить банкротом и реструктуризировать, но чиновники и руководители ОАО «Метрострой» заявляют, что на коллективе этот процесс никак не скажется.

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Заказчиком строительства метрополитена в Санкт-Петербурге является комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Для строительства участка Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» комитетом заключен государственный контракт с ОАО «Метрострой» на сумму 20,7 млрд руб.