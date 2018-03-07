Москва, 7 марта, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Текущая торговая неделя проходит на фоне угрозы начала полномасштабной торговой войны, из-за заявления президента США о введении пошлин на импорт, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Банк России Рубль

«Введение тарифов на ввоз стали и алюминия в условиях роста инфляционных ожиданий, прежде всего, отразятся на союзниках США», — полагает эксперт.

Однако при стабильной цене на нефть $65,25 за баррель и росте американских фондовых индексов, отыгравши половину потерь прошлой недели, доллар США дешевеет по отношению к ведущим валютам мира. Индекс доллар 7 марта утром находится на минимумах этого года 89,45.

«На внутреннем валютном рынке при стабильной цене на чёрное золото рубль укрепился до 56,60 рубля за доллар», — отметил Дядин.

Но намерения Минфина РФ сократить объёмы покупки валюты на дополнительные нефтегазовые доходы в 1,5 раза может охладить оптимизм инвесторов ставящих на укрепление национальной валюты.

«Вероятнее всего в начале следующей недели на рынке Forex котировки валютной пары USD/RUB вернутся к уровню 57 рублей за доллар США», — считает эксперт.

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