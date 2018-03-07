Волгоград, 7 марта, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Готовность терминала В аэропорта Волгограда, по данным на 7 марта, составляет 75%. Сейчас строители приступили к внутренним отделочным работам, облицовке фасада и благоустройству территории. Завершить работы планируется ко Дню Победы.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт

На данный момент терминал В и прилегающая к нему территория готовы на 75%. Уже начаты отделочные работы внутри терминала, облицовка фасада и благоустройство территории вокруг него», — цитирует пресс-службу аэропорта ИА «Городские вести».

ИА REGNUM напоминает, что строительство нового терминала началось весной 2017 года. Он будет обслуживать пассажиров внутренних авиалиний.

Новый терминал строится на месте старого международного терминала. В новом двухэтажном здании смогут обслуживать до 720 пассажиров в час. Площадь терминала составит 10 тыс. квадратных метров.

Вместе со строительством терминала в аэропорту идет реконструкция рулежных дорожек, перрона светосигнального оборудования.

Строительство в аэропорту двух новых пассажирских терминалов В и С входит в программу подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Терминал С уже построен и начал свою работу в августе 2016 года.