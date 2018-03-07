Санкт-Петербург, 7 марта, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Новый частный трамвай «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга столкнулся с техническими неполадками в первый же день своей работы, в среду, 7 марта. Об этом сообщают первые пассажиры, которые решили воспользоваться трамваем, чтобы поехать на работу.

Chizhik-lrt.ru Трамвай «Чижик»

Около 08:00 встал состав с бортовым номером 009, следующий по маршруту №8, он сломался на первом круге, на перекрестке проспекта Косыгина с проспектом Наставников по нааправлению к Хасанской улице.

Затем движение по маршруту №8 было временно приостановлено, так как сломался еще один состав, уже ближе к станции метро «Ладожская».

"Сегодня были неполадки, не доехал до «Ладожской» 300 метров, встал, как вкопанный, и не ехал», — сообщил в соцсети петербуржец Константин. Пассажирам пришлось покинуть трамвай раньше времени и двигаться до «Ладожской» пешком.

Движение возобновилось в 08:10. Пассажиры отметили, что простой не превышал десяти минут.

Многие пассажиры похвалили интерьер трамвая, хотя оказалось, что «новые технологии» в виде кнопки, с помощью которой следует открывать двери на остановке, привели петербуржцев в недоумение.

«Способ хороший, но не всего его поняли. Стоят и не понимают, что происходит, трамвай стоит, люди стоят, водитель кричит и тычет, что надо нажать на кнопку, а люди не понимают, что надо сделать-то», — описал ситуацию один из более сообразительных пассажиров.

Другие жители города посетовали, что бесплатный проезд на трамвае из-за срыва сроков ввода трамвайной линии предоставлен лишь в течение марта.

«Почему только месяц март бесплатно? Сроки сорвали на 7 месяцев. А участок по Наставников до Ириновскго проспекта все ещё не работает, что вызывает огромное количество неудобств для жителей района. Требуем компенсацию неудобств», — заявил один из горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, пока запущен только один маршрут частного трамвая — №8, от Ладожского вокзала к Хасанской улице, через проспект Косыгина и проспект Наставников.

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Напомним, по концессионному соглашению первый этап проекта частного трамвая должен был быть запущен не позднее, чем через 17 месяцев после подписания документа. Этот срок истек еще 1 ноября 2017 года. Концессионер, в лице ООО «ТКК» пояснял, что причины срыва сроков заключаются в том, что Смольный очень долго согласовывал передачу концессионеру земельных участков, и строители не могли работать.

Однако эти объяснения не устроили некоторых горожан которые полагают, что задержки при передаче земли не являются проблемой жителей.

«Это грубейшие ошибки администрирования проекта, халатность чиновников, бездействие генподрядчика, злоупотребление концессионера, наплевательское отношение администрации района на жителей района. Значит, за не удобства жители имеют право на компенсацию», — пишет петербуржец Сергей.