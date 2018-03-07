Москва, 7 марта, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В последний месяц перед выборами президента России уровень участия граждан остается стабильно высоким. Так, по данным на начало марта 2018 года, 71,6% граждан заявили, что точно придут на выборы. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

10,4% опрошенных сказали, что, скорее всего, примут участие в голосовании. Не планируют голосовать 6,8%. Пока не определились, пойдут или нет, 10,2% граждан.

Если бы выборы состоялись в это воскресенье, то 69,7% жителей России отдали бы свой голос за Владимира Путина (показатель находится диапазоне 67−72%.)

На втором месте в рейтинге — Павел Грудинин, но его электоральный показатель снизился до 7,1%.

На третьем месте — Владимир Жириновский, его рейтинг снизился — до 5,6% от общего числа избирателей.

За Ксению Собчак готовы проголосовать 1,1%, за Григория Явлинского — 1,0%, за Бориса Титова — 0,3%, за Максима Сурайкина — 0,3%, за Сергея Бабурина — 0,2%.

Опрос проведен 2−4 марта 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 3000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, а избирательная компании должна официально стартовать в декабре 2017 года.

Напомним, официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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