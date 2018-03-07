Казань, 7 марта, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Заседание коллегии министерства образования и науки Татарии, на котором подвели итоги 2017 года и должны были выбрать приоритетные направления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования, большей частью прошло «за закрытыми дверьми». И это при том, что событие для региона, где языковой спор по изучению татарского языка в школах всю вторую половину 2017 года не сходил с информационной трибуны, было весьма ожидаемым. Закрытость прокурорского доклада об итогах проверки школ, на который не допустили прессу, вызвала недовольство общественности, а чиновников обвинили в трусости. О чём говорили на коллегии и какие громкие заявления были сделаны, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Изучаем татарский язык . Советский плакат. 1935

Напомним, в рамках президентских поручений в октябре 2017 года прокуратура Татарии провела масштабную проверку школ на предмет соблюдения прав учащихся при изучении родных и государственного языков республики. В результате были выявлены многочисленные нарушения, в том числе принуждение к изучению языка, незаконная аттестация по татарскому языку по окончании 9-го класса, занижение объёма русского языка в программе. По результатам проверки были выданы предписания, в результате исполнения которых в учебные планы школ были внесены изменения и изучение татарского языка перешло в добровольный статус. Свыше 115 тыс. родителей вместо ранее обязательного татарского выбрали родной русский язык для изучения своими детьми. Потеря статуса «обязательного» у татарского языка вызвала многочисленные споры, дошло до того, что прокурор РТ Илдус Нафиков был вынужден предупредить «горячие головы» о недопустимости нарушения законодательства при выражении своих мнений.

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Коллегию 6 марта 2018 года в Казани открыл министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, назначенный вместо ушедшего в отставку в конце декабря 2017 года Энгеля Фаттахова, расплатившегося должностью за языковой конфликт и поменявшего министерское кресло на пост главы исполкома Актанышского района. Больше всего журналистов, конечно же, интересовала судьба татарского языка в республиканских школах, поэтому именно на эту тему пришлось больше всего говорить и главе минобрнауки РТ.

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Бурганов отметил, что к вопросу преподавания языка будут еще возвращаться и искать «нормальные варианты решения».

"Этот вопрос будет в дальнейшем рассматриваться совместно, и я думаю, что будут найдены нормальные варианты решения. Я бы не назвал их компромиссными, потому что какой в одном государстве может быть компромисс? Это нормальное рабочее решение проблем, которые жизнь каждый день будет подбрасывать. Сегодня это язык, завтра — математика, химия. Я бы не стал эту лодку раскачивать, это рабочий процесс, в котором, как говорит наш президент республики, виноваты и лошадь, и телега. Надо спокойно разобраться до конца», — сказал Бурганов, добавив, что нынешний учебный год будет доработан по федеральному государственному образовательному стандарту, а дальше будут проводить консультации с педагогами, родителями и учениками для поиска приемлемых решений.

Интересным было выступление сотрудников Рособрнадзора РФ, которые также участвовали в проверке образовательных учреждений. Заместитель руководителя Анзор Музаев рассказал, что будет проведен ряд федеральных семинаров, на которых обсудят вопросы родных языков для республик, и будет определён «нормальный вектор развития двуязычных регионов», для того чтобы «каждый ребёнок мог получать образование и на родном языке, и на русском языке».

Музаев добавил, что сейчас только начало пути, и отметил, что «самый основной тезис, что интерес у нас один — государственный русский язык, который является связующим звеном всех национальностей», но «это ни в коей мере не принижает статус национальных языков республики, это достояние всей Российской Федерации».

Коллега Музаева начальник Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ Рособрнадзора Евгений Семченко сделал на совещании сенсационное заявление. Он рассказал, что в республике за различные нарушения была приостановлена работа 13 образовательных учреждений по итогам проверок 2017 года и решается вопрос еще по 71 учреждению. Количество предписаний по проверкам перешагнуло 2 тыс., а административных дел было возбуждено почти 60. Например, выяснилось, что в 66 школах региона ученикам завышали оценки.

«Особенно нас удивили сверхвысокие результаты ЕГЭ по русскому языку», — отметил Евгений Семченко, добавив, что выявлялись случаи, когда выпускники получали медали, не сдавая ЕГЭ.

Напомним, татарские чиновники на разного рода совещаниях и в публичных выступлениях часто хвалились тем, что школьники республики выдают результаты по русскому языку выше, чем некоторые русскоязычные регионы.

«Наши школьники русский язык сдают лучше, чем «русские» регионы в стране», — заявил спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в середине августа 2017 года на совещании по теме «Этнокультурный и воспитательный потенциал системы образования Республики Татарстан».

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По результатам учебного 2016/2017 года при среднем балле по ЕГЭ по русскому языке в России 67,8 в Татарии он был 72,6, а в 2016 году — 73. А тут такой конфуз с результатами независимой проверки.

«На федеральном уровне у нас отсутствуют жёсткие критерии, связанные с награждением медалями выпускников, но такие критерии появятся в ближайшие два года. Ряд субъектов, в частности Москва, установили свои критерии — три худших результата ЕГЭ в сумме не могут быть ниже 220 баллов. Если бы эти критерии были введены, то количество медалистов сократилось бы в два раза, в том числе и в Татарстане», — цитирует выступление представителя Рособрнадзора издание «Реальное время».

Евгений Семченко также рассказал, что ряд школ попал в список с необъективными оценками по итогам всероссийских проверочных работ.

«Особенно нас удивили супервысокие результаты в 2017 году по русскому языку в пятых классах», — отметил он.

Дослушать выступления журналистам не дали и выставили за дверь, не объяснив причину столь недипломатичного подхода по важному для региона вопросу. В частности, «за закрытыми дверьми» оказался доклад заместителя прокурора РТ Олега Даминова на тему «Взаимодействие органов прокуратуры с органами образования в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних». Известно только, что в выступлении речь шла не только о преподавании татарского языка в школах, но и о проблеме с приёмом в 10-е классы, которая наблюдается в регионе уже не первый год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школы отсеивают после окончания 9-го класса учеников с низким рейтингом успеваемости.

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