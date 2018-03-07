Пекин, 7 марта, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении, передает 6 марта агентство «Синьхуа».

kremlin.ru Си Цзиньпин

В своем поздравительном послании Си высоко оценил достижения, сделанные за время развития двусторонних отношений с Армении и Китая, а также общий вклад в выстраивание дипломатических отношений.

По его словам, Китай придает крайне высокое значение развитию китайско-армянского диалога и отношений, а также проявляет готовность к совместным с Арменией усилиям в продвижении сотрудничества между странами по самому широкому кругу вопросов, выведя отношения на новую ступень развития.

Председатель КНР уверен, что только этом может позволить двум странам и народам получить максимальную выгоду от двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Армении согласовал единственную кандидатуру на пост президента страны. Им стал Армен Саркисян.