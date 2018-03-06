Таллин, 6 марта, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Значение проекта Rail Baltica — военно-стратегическое и геополитическое. Такое мнение высказал директор по развитию Силламяэского порта Андрей Биров в ходе обсуждения будушего проекта Rail Baltica в издании Postimees.

Rail Baltica

«Я не противник проекта Rail Baltica, но я считаю, что его значение военно-стратегическое и геополитическое», — заявил Биров

Он также отметил, что под вопросом остается, какой будет грузовая база железной дороги. В первую очередь это связано с тем, что для грузовладельцев из России и Финляндии окажется не выгодно производить перегрузку с моря на железную дорогу и обратно — в связи с этим цена перевозки вырастет в два, а то и в три раза.

«В 2006—2007 году у нас было 42−43 пары поездов в сутки и транзит достигал почти 40 миллионов. Теперь нам говорят, по Rail Baltica с севера на юг и с юга на север будет идти около 30 млн тонн грузов. Я в это не верю. Путь с востока на запад и наоборот начал складываться еще с ганзейских времен. Грузопотоки не создаются за пару лет или десятилетий, они складываются исторически и географически», — подчеркнул Андрей Биров.

Также директор по развитию заметил, что в Финляндии функционирует российская колея, и переходить на европейскую там не планируют, подчеркнув, что ширина колеи не имеет значения в вопросе евроинтеграции.

На сегодняшний момент в Прибалтике развернулась борьба за влияние в RB Rail —предприятия, которое контролирует реализацию проекта. Управление по борьбе с экономическими преступлениями государственной полиции Латвии начало ведомственную проверку по факту публичных высказываний председателя правления RB Rail Байбы Рубесы. Поводом для проверки стало заявление «некоего лица». В дальнейшем будет принято решение о необходимости заводить уголовное дело. Литовские представители RB Rail заявили, что Байба Рубеса «может повлиять на стабильность и преемственность стратегического проекта Rail Baltica».

Истинную цель конфликта косвенно озвучил литовский премьер Саулюс Сквернялис на встрече с еврокомиссара Виолеттой Булц, где он сказал, что при реализации проекта управление железнодорожной инфраструктурой на территории Литвы должно оставаться в руках государственного предприятия — «Литовских железных дорог». Брюссель изначально требовал единого центра управления, для этого и была создана компания RB Rail с главным офисом в Риге и под руководством Байбы Рубесы.

Таким образом, данный конфликт является очередной попыткой передела денег. Чтобы понимать объемы, ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект 1,2 млрд евро. Также 110 млн выделено дополнительно. Еврокомиссия в этой финансовой перспективе выделяет Rail Baltica 85% средств. Общая стоимость проекта до 2026 года — 5,8 млрд евро.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса.