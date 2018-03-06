Москва, 6 марта, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Боевые пловцы Росгвардии провели испытания перспективных средства голосовой подводной связи, сообщил 6 марта журналистам начальник управления охраны объектов на акваториях ведомства контр-адмирал Андрей Шатаев.

Rosgvard.ru Боевые пловцы Росгвардии

Новые системы связи были испытаны в ходе практического занятия в подмосковном городе Щелково и их результаты были признаны успешными.

По словам Андрея Шатаева, это не первое тестирование систем тактической связи для водолазных подразделений.

Контр-адмирал уточнил, что эти устройства предназначены для обеспечения голосовой связи групп водолазов, действующих на небольших глубинах. В загубнике дыхательного устройства акваланга находится ларингофон, передающий колебания голосовых связок человека.

Благодаря этим системам боевые пловцы Росгвардии смогут оперативно обмениваться информацией и слаженно действовать в составе группы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, более известная как Росгвардия, создана 5 апреля 2016 года указом президента России на базе внутренних войск МВД РФ.