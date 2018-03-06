Председатель ОБСЕ станет посредником на переговорах лидеров Молдавии и Приднестровья
Литва, 9 сентября, 2011, 13:12 — ИА Регнум. Глава МИД Литвы, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Цель председателя
Переговоры по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта - один из приоритетов председательства Литвы в ОБСЕ, сообщили в литовском МИДе.
В переговорах так же примут участие представители России, Украины, США и
Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис, выступая на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Белграде заявил, что ОБСЕ продолжит усилия по решению затянувшихся конфликтов, постарается добиться успеха в своих действиях. "Дискуссии двигаются медленно, но предпринятые усилия по укреплению доверия способствуют достижению положительных результатов. Контакты должны быть продолжены", - заявил Ажубалис в начале июля 2011 года.