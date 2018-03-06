Литва, 9 сентября, 2011, 13:12 — ИА Регнум. Глава МИД Литвы, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Аудронюс Ажубалис и статс-секретарь МИД ФРГ доктор Эмили Хабер выступят посредниками на переговорах между молдавским премьером Владом Филатом и президентом Приднестровской Молдавской Республики Игорем Смирновым , сообщили сегодня, 9 сентября, ИА REGNUM в департаменте информации литовского МИД.

Цель председателя ОБСЕ - разблокировать ситуацию и создать почву для официальных переговоров по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта.

Переговоры по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта - один из приоритетов председательства Литвы в ОБСЕ, сообщили в литовском МИДе.

В переговорах так же примут участие представители России, Украины, США и Европейского союза .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис, выступая на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Белграде заявил, что ОБСЕ продолжит усилия по решению затянувшихся конфликтов, постарается добиться успеха в своих действиях. "Дискуссии двигаются медленно, но предпринятые усилия по укреплению доверия способствуют достижению положительных результатов. Контакты должны быть продолжены", - заявил Ажубалис в начале июля 2011 года.